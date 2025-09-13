السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تسليم 30 عقدا لذوي همم و10 شهادات لخريجي دورات تدريب مهني بالبحر الأحمر

أطلقت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، مبادرة "سلامتك تهمنا"، لنشر ثقافة ومبادئ السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، وذلك بحضور ممثلين عن 100 منشأة سياحية.

وخلال الفعاليات تم تسليم 10 شهادة تخرج لخريجي دورات تدريبية من وحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة، والتابعة للوزارة والتي تقوم بتأهيل الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وكذلك تسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم للعمل منشآت بسفاجا وسهل حشيش في إطار دمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال الفعاليات ألقى د. أيمن شعبان مدير مديرية العمل بالمحافظة كلمة قال فيها إن هذا الملتقى الهام،  يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والارتقاء بمعايير الأمان لحماية عمال مصر.

 

وقال إن وزير محمد جبران وزير العمل أكد أن هذا التوجيه من منطلق حرص القيادة السياسية على بيئة عمل لائقة لصالح العامل وصاحب العمل، لذلك تقوم وزارة العمل بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج التى تكفل حماية العمال من مخاطر العمل والحوادث والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقاومات الإنتاج الرئيسية من المبانى والآلات،ومواد الخام والمنتجات.

وأوضح حرص مديرية العمل على تنظيم ندوات توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي تنظيم ندوات توعوية محمد جبران وزير العمل محمد جبران محافظة البحر الاحمر وحدة التدريب المتنقلة وزارة العمل وزير العمل

