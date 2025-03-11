الثلاثاء 11 مارس 2025
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اقتصاد

استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنوك

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى - فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر  الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

الدرهم الإماراتى - فيتو 
سعر الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.75 جنيه  للشراء.

13.79  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.74 جنيه  للشراء.

13.79  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي 
سعر الدرهم الاماراتي 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.74 جنيه  للشراء.

13.79  جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتى - فيتو 
سعر الدرهم الاماراتى

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.74 جنيه  للشراء.

13.79  جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي اليوم
سعر الدرهم الاماراتي اليوم

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟

 الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد.

 

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي

 الدرهم الإماراتى 

طرح  الدرهم الإماراتي لأول مرة في 19 مايو من سنة 1973 بديلا للدينار البحريني (أصدرته البحرين عام 1965 بديلا للروبية واستخدمته إمارة أبوظبي.) ولريال قطر ودبي (الذي أصدره مجلس نقد قطر ودبي عام 1966) استخدم في دبي وباقي الإمارات، كما استخدم الريال السعودي مؤقتا من شهر يونيو 1966 لمدة أربعة أشهر حتى شهر سبتمبر من نفس السنة بديلًا للروبية الخليجية في إمارة دبي وباقي الإمارات حتى إصدار ريال قطر ودبي ماعدا إمارة أبوظبي التي استخدمت الدينار البحريني بديلا للروبية الخليجية.

 

سعر الدرهم الاماراتي 
سعر الدرهم الاماراتي 

 

إدخال العملات المعدنية من تلك الفئات 

 جدير بالذكر فى عام 1973 تم إدخال العملات المعدنية من فئات 1 و5 و10 و25 و50 فلس ودرهم واحد، يتم سك عملات الـ 1، 5، و10 فلس من البرونز، والفئات الأعلى من النحاس والنيكل وكانت عملات الفلس بنفس حجم وتركيب العملات المعدنية المقابلة لدرهم قطر ودبي عام 1995 تم تخفيض حجم العملات المعدنية من فئة 5 فلس، و10 فلس، و50 فلسًا، والدرهم الواحد، وأصبحت العملات المعدنية الجديدة من فئة 50 فلسًا على شكل منحنى متساوي الأضلاع وسباعي الأضلاع. 

 

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