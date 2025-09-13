السبت 13 سبتمبر 2025
تعرف على أكبر فوز للزمالك في لقاءاته مع المصري قبل مواجهة اليوم

فريق الزمالك
فريق الزمالك

الزمالك والمصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

تستعرض فيتو أرقاما مهمة عن مباراة الزمالك والمصري

• المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري
- لعب الفريقان 128 مباراة 
- فاز الزمالك 73 مرة وتعادل 31 وانهزم 24 مرة وسجل الزمالك 202 هدف واستقبل 97 هدف
- أكبر فوز للزمالك 6-0 موسم 1965-1966 (عبد الكريم الجوهري وحمادة إمام 2 وفاروق السيد وعلي محسن ويكن حسين)
- هداف الزمالك علي خليل برصيد 11 هدف
- هداف المصري السيد الضيطوي برصيد 8 أهداف

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وعمر جابر

خط الوسط: عبدالله السعيد ودونجا وناصر ماهر وأحمد فتوح وخوان بيزيرا

خط الهجوم: عدي الدباغ

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء اليوم السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.  

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.  

