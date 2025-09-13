السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مصر وإيران ببطولة العالم للكرة الطائرة

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يستعد المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة رجال بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة العالم، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وإيران

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إيران في الـ8:30 صباح غدا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | 8:30 صباحا

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | 12:30 ظهرا

مصر × تونس - 18 سبتمبر | 8:30 صباحا

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب المصري كل من:

 أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

ويغيب عن المنتخب في بطولة العالم المقبلة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات أبرزهم: عبدالله عبد السلام وأحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عادل دولا وعبد الحليم عبو، وغيرهم.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، الفلبين وتونس وإيران.

وخاض المنتخب الوطني معسكرات تحضيرية للمشاركة في بطولة العالم، تضمنت مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وتونس والجزائر وليبيا وقطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة ماركو بونيتا منتخب إيران المنتخب الوطني

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، 9 منتخبات في البطولة الإفريقية للشباب بالقاهرة

الكرة الطائرة، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم

الكرة الطائرة، منتخب مصر يصل الفلبين للمشاركة في بطولة العالم

الكرة الطائرة، استبعاد "عبو" من قائمة منتخب مصر في بطولة العالم

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، مدبولي يتفقد "الممشى السياحي"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads