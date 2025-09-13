موعد مباراة مصر وإيران ببطولة العالم للكرة الطائرة

الكرة الطائرة، يستعد المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة رجال بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة العالم، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وإيران

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إيران في الـ8:30 صباح غدا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | 8:30 صباحا

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | 12:30 ظهرا

مصر × تونس - 18 سبتمبر | 8:30 صباحا

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب المصري كل من:

أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

ويغيب عن المنتخب في بطولة العالم المقبلة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات أبرزهم: عبدالله عبد السلام وأحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عادل دولا وعبد الحليم عبو، وغيرهم.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، الفلبين وتونس وإيران.

وخاض المنتخب الوطني معسكرات تحضيرية للمشاركة في بطولة العالم، تضمنت مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وتونس والجزائر وليبيا وقطر.

