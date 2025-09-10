الخميس 11 سبتمبر 2025
رياضة

الكرة الطائرة، 9 منتخبات في البطولة الإفريقية للشباب بالقاهرة

البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة للشباب تحت 20 سنة، القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 حتى 21 سبتمبر الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت القائمة 9 منتخبات جاءت كالتالي: الجزائر – المغرب – الكاميرون – كينيا – أوغندا – رواندا – زيمبابوي – الكونغو الديمقراطية – مصر (البلد المضيف).

وكان من المقرر أن يشارك منتخب جنوب السودان في النسخة الحالية، إلا أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة لأسباب داخلية.

وتستعد المنتخبات لخوض منافسات قوية تعكس تطور الكرة الطائرة الإفريقية على مستوى فئة الشباب، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات متواصلة برئاسة مني عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، وبحضور الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، إلى جانب رؤساء وأعضاء اللجان المختلفة، في إطار السعي لإخراج الحدث الإفريقي بالصورة المشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر في القارة السمراء.

