جامعة القناة تختتم لقاء الصداقة الخامس للجوالة والجوالات (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تفخر باستضافة فعاليات ختام لقاء الصداقة الخامس لجوالة وجوالات الجامعات المصرية، والذي أقيم على افتتاحه بالمخيم الدائم للجوالة بجامعة قناة السويس واختتمت فعالياته بمسرح رعاية الشباب بالجامعة بمشاركة طلاب 7 جامعات مصرية هي: جامعة الجلالة، جامعة المنوفية، جامعة المنصورة، جامعة بنها، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة سيناء، وجامعة قناة السويس.

دعم الجامعة للأنشطة الطلابية

وأوضح " مندور" أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر نحو دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية القدرات القيادية لدى الشباب، وتعزيز قيم الصداقة والتعارف بين الطلاب في أجواء مليئة بالروح الكشفية الأصيلة.

جانب من فعاليات الختام، فيتو

وفي كلمته خلال حفل الختام، وجه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر إلى الجامعات المشاركة واللجان المنظمة للقاء، مثمنًا دور لجنة السواعد وإدارة الجوالة والمعاونين في إنجاح الفعاليات.

مؤكدًا أن هذا العام سيشهد العديد من الأنشطة والبرامج المتميزة التي تأتي ضمن احتفالات جامعة قناة السويس بمرور خمسين عامًا على إنشائها "اليوبيل الذهبي"، مشددًا على أهمية هذه الفعاليات في دعم الطلاب وصقل مهاراتهم.



تنمية قدرات القيادات الشابة

كما ألقى الدكتور أحمد كمال، المنسق العام للأنشطة الطلابية، كلمة أشاد فيها بروح التعاون والإخاء التي سادت بين الطلاب المشاركين، موضحًا أن كل جامعة شاركت بوفد مكون من 5جوالين و5 جوالات، إضافة إلى مشرف ومشرفة، ليصل إجمالي عدد المشاركين إلى 140طالبًا وطالبة بالسواعد، بما يعكس الهدف الرئيس للقاء وهو المساهمة في تنمية القدرات القيادية للشباب وتعزيز التعارف والصداقة بين طلاب الجامعات المصرية.

بدء حفل الختام

وقد استهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها تكريم قادة اللقاء من قبل الدكتور محمد عبد النعيم، حيث تم تكريم رئيس لجنة التحكيم القائد طارق عرفة، والقائد حسام الدين حسني، والقائد إسماعيل محمود حامد، والقائدة ياسمين رمضان تقديرًا لجهودهم.

وأعلن القائد طارق عرفة أسماء القادة المثالين في الدورة، حيث حصل على لقب "قائد مثالي" القائد أحمد علي عبد الفتاح قائد وفد جامعة المنوفية، والقائد عبد الرحمن محمد رشدي قائد وفد جامعة المنصورة، فيما حصلت القائدة رحاب حسين محمود قائدة وفد جامعة المنصورة، والقائدة ريم علاء حسنين قائدة وفد جامعة قناة السويس على لقب "قائدة مثالية".

كما فاز الجوال عبد الرحمن ناجي من وفد جامعة المنوفية بلقب "سمار الدورة"، والجوالة روان عبد الناصر سليمان من وفد جامعة قناة السويس بلقب "مسامرة الدورة"، بينما حصل الجوال محمد السيد عبد الرازق من جامعة الجلالة على لقب "الجوال المثالي"، والجوالة أميرة حمدي عبد المطلب من جامعة بنها على لقب "الجوالة المثالية".

وجاء تنظيم اللقاء تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة عبد المنعم مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، وبإدارة متميزة من الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس برئاسة عبد الله عامر مدير عام الإدارة،و ابتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.