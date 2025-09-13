مختار جمعة يوجه رسالة دعم للرئيس السيسي: سر على بركة الله ونحن خلفك

وجَّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكد فيها دعمه الكامل لمواقف الرئيس في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وصون كرامة الأمة العربية، ورفض أي مساس بسيادة دولها.

وزير الأوقاف السابق يوجه رسالة دعم للرئيس السيسي

وقال جمعة في رسالته: "سيادة الرئيس، سر على بركة الله، فالشعب المصري على قلب رجل واحد خلف سيادتك في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وعلى كرامة الأمة العربية ورفض المساس بسيادة دولها، والدعوة إلى توحيد الصف العربي واتخاذ موقف عربي موحد تجاه التعنت الإسرائيلي".

وزير الأوقاف السابق يشيد بموقف الرئيس السيسي الداعم لدولة قطر الشقيقة

وأشاد وزير الأوقاف السابق بموقف الرئيس السيسي الداعم لدولة قطر الشقيقة، وكذلك بموقفه "الثابت والشجاع" في رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الرئيس حسم هذا الملف برفض التهجير "جملة وتفصيلًا"، سواء عبر معبر رفح الذي اعتبره "خطًا أحمر"، أو بأي طريق بحري أو جوي، لأن "التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية"، وهو ما لا يمكن أن تقبله مصر.

وأضاف جمعة أن الرئيس يؤكد دائمًا أن "لا أمن لإسرائيل ولا سلام بالمنطقة إلا بحل عادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وزير الأوقاف السابق للرئيس السيسي: سر على بركة الله ونحن خلف سيادتك

واختتم وزير الأوقاف السابق رسالته موجهًا الشكر للرئيس السيسي على مواقفه الوطنية المشرفة، قائلًا: "سر على بركة الله ونحن خلف سيادتك، ونثق كل الثقة بحكمتكم وحسن قيادتكم وتقديركم للأمور".

