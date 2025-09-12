السبت 13 سبتمبر 2025
منظمة التعاون الإسلامي تندد بتصريحات نتنياهو تجاه قطر

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نددت منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه دولة قطر.

                                                                 

الإجراءات الإسرائيلية تنتهك القوانين والأعراف الدولية

وقالت منظمة التعاون الإسلامي: "الإجراءات الإسرائيلية تنتهك القوانين والأعراف الدولية والمعايير الأخلاقية".

وأضافت منظمة التعاون الإسلامي: “تصريحات نتنياهو تجاه قطر تندرج ضمن السياسات العدوانية الإسرائيلية”.

 

نتنياهو يوجه رسالة إلي قطر

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه مؤخرا رسالة إلى قطر طالبها فيها  وكل البلدان التي تؤوي الإرهابيين على أراضيها بأن تطردهم أو تقدمهم للعدالة وإلا سنتولّى ذلك بأنفسنا"، على حد تعبيره.

