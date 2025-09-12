الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في بيان رسمي، السعودية تدين تصريحات نتنياهو العدوانية ضد قطر

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين تجاه التصريحات العدوانية الصادرة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضد دولة قطر، وفقًا لبيان صادر اليوم.


وجددت السعودية تضامنها مع قطر فيما تتخذه من إجراءات، مؤكدة أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تحتم على المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعلية لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية التخريبية في المنطقة.

وكانت الرياض أكدت وقوفها التام مع الدوحة وإدانتها للهجوم الإسرائيلي "السافر" ضد أراضي البلاد، واصفة إياه بالعمل الإجرامي والانتهاك الصارخ للقوانين والأعراف الدولية، مشددة على أن السعودية تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه مؤخرا رسالة إلى قطر طالبها فيها  وكل البلدان التي تؤوي الإرهابيين على أراضيها بأن تطردهم أو تقدمهم للعدالة وإلا سنتولّى ذلك بأنفسنا"، على حد تعبيره.

