نادي عثماسون بالإسماعيلية يستضيف بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية

المصارعة، يستضيف نادي عثماسون الرياضي بمدينة الإسماعيلية بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية، والتي ينظمها الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد.

ويُشرف على تنظيم البطولة العميد إبراهيم عادل مصطفى سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة ومدير البطولة يوم 19/9/2025.



ومن جانبه رحب المهندس هاني ماهر رئيس مجلس إدارة نادى عثماسون الرياضي باستضافة البطولة على شاطئ النادي والتي تأتي في إطار حرص الاتحاد المصري للمصارعة على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، فضلًا عن توفير أجواء تنافسية قوية بين اللاعبين من مختلف الأندية والفئات العمرية، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة المصارعة في مصر، مؤكدًا أن نادى عثماسون الرياضي يُعد من أبرز الوجهات الرياضية في الإسماعيلية، حيث يستضيف على مدار العام العديد من الفعاليات والأنشطة، مما يعزز من مكانة المدينة كوجهة مميزة للبطولات الشاطئية.



وتبدأ فعاليات البطولة بإجراءات عملية الوزن يوم الخميس 18/9/2025، على أن تنطلق المنافسات الرسمية صباح الجمعة 19/9/2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، بمشاركة عدد كبير من الأندية من مختلف محافظات الجمهورية.

