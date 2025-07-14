مصادر: هيئة البترول تبحث رفع سعر السولار للمنشآت الصناعية بنسبة 15%

عقد المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا مع عدد من رؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية، لبحث آلية قانونية لرفع أسعار السولار الموجه للمنشآت الصناعية، في محاولة جادة للقضاء على ظاهرة بيعه في السوق السوداء بمحطات الوقود.

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبترول لـ"فيتو"، أن ظاهرة بيع السولار في السوق السوداء تصاعدت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، خصوصًا في محطات الوقود المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم بيع كميات كبيرة من السولار بطرق غير مشروعة، خاصة للعملاء من القطاع الصناعي الذين يستهلكون كميات ضخمة.

وأكد المصدر أن هذه الممارسات غير القانونية أثرت بشكل مباشر على كميات السولار المتوفرة بالمحطات، مما خلق عجزًا ملحوظًا في الإمدادات داخل السوق المحلي، ودفع الهيئة إلى الإسراع في دراسة حلول جذرية للحد من هذه الظاهرة، التي تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والطاقة في البلاد.

وفي هذا الإطار، قال مصدر بوزارة البترول إن الهيئة العامة للبترول تدرس إمكانية رفع سعر السولار للمنشآت الصناعية بنسبة قد تصل إلى 15%، وذلك عبر إضافة مواد محسنة للسولار، تكون بمثابة مبرر فني لتعديل الأسعار.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التوجه هو تقنين الفروقات السعرية، مما يدفع المنشآت لشراء السولار بشكل مباشر من الهيئة بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء، وبالتالي القضاء على قنوات التهريب والبيع غير المشروع.

وأوضح المصدر أن قطاع الإنشاءات في مصر يستهلك ما يقارب 70 مليون طن سنويًا من السولار، يتم الحصول على معظمها بطرق غير شرعية من السوق السوداء، وهو ما يعرض هذه الجهات للمساءلة القانونية، ويُشكل ضغطًا على البنية التحتية للطاقة.

وأضاف أن مصانع الطوب كذلك تعد من أكبر المستهلكين، وتسحب كميات مماثلة، مما يسهم في استمرار العجز.

وأشار المصدر إلى أن قرار رفع أسعار السولار قد يواجه معارضة شديدة من أصحاب المصالح المرتبطين بشبكات السوق السوداء، والذين سيحاربون أي تحرك رسمي يهدد مصالحهم، إلا أن الهيئة مصممة على المضي قدمًا في تطبيق حلول حاسمة تضمن ضبط السوق وتحقيق عدالة توزيع الموارد.

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