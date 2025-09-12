عرض مدرس فقد بصره بعد عملية جراحية داخل مستشفى بالدقي على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض مدرس فقد بصره بعد عملية جراحية داخل أحد المستشفيات في منطقة الدقي، على لجنة من الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن حالته الصحية، ومعرفة سبب ما إذا كان المريض قد تعرض إلى خطأ أو إهمال طبي من قبل أطباء المستشفى من عدمه، أم أنها حالة مرضية قدرية، وقررت استعجال تقرير الطب الشرعي.



مدرس فقد بصره بعد عملية جراحية داخل مستشفى بالدقي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغ من المدرس يفيد بتضرره من أحد المستشفيات بمنطقة الدقي، وأفاد خلال المحضر إنه دخل للمستشفى لإجراء عملية مياه بيضاء، وبعد العملية، شعر بتدهور حالته، وعندما توجه للمستشفى مرة أخرى، طلبوا منه الدخول لغرفة العمليات مرة ثانية.

وأضاف أنه أجرى عملية أخرى، وبعد عدة أيام وجد أنه فقد بصره، واتهم المدرس، أطباء المستشفى بالإهمال والخطأ الطبي الذي أفقده بصره، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

