2 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة طالبة متهمة بالتعدي على زميلتها داخل حمام مدرسة

محاكمة المتهم

تنظر محكمة أكتوبر، أولى جلسات محاكمة ريان الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها داخل حمام مدرسة بأكتوبر، في جلسة 2 أكتوبر. 


وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة الطالبة ريان، المتهمة بالتعدي على زميلتها داخل حمام مدرسة بأكتوبر، إلى محكمة الطفل، وقررت إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على زميلتها داخل مدرسة بأكتوبر بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

 

تعرض طالبة للاعتداء على يد 3 طالبات زميلاتها 

وتعود البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعرض طالبة للاعتداء على يد 3 طالبات زميلاتها وصديقهم داخل حمام المدرسة بأكتوبر.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة للوقوف على ملابساتها، وسؤال شهود العيان، وفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

