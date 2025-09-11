تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقهم وإلقاء جثته في ترعة بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحى عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد على عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، تأجيل محاكمة كل من "ع.ع.ع" و"ا.ع.م" و" م.ص.ر" و" ص.ف.ع" و" ع.م.م" لجلسة دور الانعقاد القادم لاتهام الأول والثانى فى قتل المجنى عليه "م.ع.م" والمتهمون من الثالث إلى الخامس للاشتراك في الجريمة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8247 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بالعثور على جثمان المجنى عليه داخل أحد المصارف المائية بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه " م.ع.م" وشقيقه المتهم " ع.ع.م" وأسفرت تلك الخلافات أنه أصاب عيارا طائشا بأحد أنجال شقيقه، وقد حوكم عما نسب إليه، وعند خروجة من السجن اشتعل الثأر بين الأشقاء وذويهم وعلى إثر ذلك قام المتهم الثانى بمهاتفة المجنى عليه واستدراجه إلى مسكنه بمنطقة الهجانة دائرة القسم، زاعما أنه سيوفيه أموال له وينهى المعاملات المالية بينهم، فلاقى ذلك قبولا لدى المجنى عليه، وهاتف المتهم الثانى " ا.ع.م" المتهم الأول ابن شقيقه " ع.ع.ع" وعقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى عليه.

وقام المتهم الأول بمهاتفة إحدى دور العلاج النفسى غير المرخصة، وأوهمها بأن المجنى عليه مدمن مخدرات وأنه لا طاقة بأهله على حمله إلى دور العلاج، ومن ثم إرسال المتهمين " م.ص.ر" و" ص.ف.ع" و" ع.م.م" عاملين بدور الرعاية، وما أن تقابل المتهمين من الثالث إلى الخامس مع المتهم الأول، أخبرهم بتواجد المجنى عليه بغرفته، فجهزوا حقنة عبئوها بمادة مخدرة وقيدوه وحقنوه بتلك الحقنة، وحملوه داخل سيارة لنقله إلى دار الرعاية.

وخلال سيرهم بأحد المناطق النائية دائرة القسم طلب المتهم الأول منهم ترك المجنى عليه لعودته إلى أشقائه، وخلال حملة داخل سيارته أشهر في مواجهته سلاح نارى طبنجه وجهها إلى رأسه وأطلق منها رصاصة اخترقت جمجمته فأرداه قتيلا فى حينها، وتناثرت دمائه بالسيارة، وقام المتهمان الأول والثانى بحمله وألقيا به فى أحد المصارف ولاذو بالفرار.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث إلى الرابع لم يتصل علمهم بواقعة القتل، وأنهم حسنى النية بينما كان كله من مخطط المتهمين الأول والثانى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتى أصدرت قرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.