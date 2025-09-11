الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقهم وإلقاء جثته في ترعة بالإسكندرية

تأجيل محاكمة المتهمين
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقهم وإلقاء جثته

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحى عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد على عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، تأجيل محاكمة كل من "ع.ع.ع" و"ا.ع.م" و" م.ص.ر" و" ص.ف.ع" و" ع.م.م" لجلسة دور الانعقاد القادم لاتهام الأول والثانى فى قتل المجنى عليه "م.ع.م" والمتهمون من الثالث إلى الخامس للاشتراك في الجريمة.

مدرب جديد ينضم رسميا لجهاز هانز فليك في برشلونة

رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8247 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بالعثور على جثمان المجنى عليه داخل أحد المصارف المائية بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه " م.ع.م" وشقيقه المتهم " ع.ع.م" وأسفرت تلك الخلافات أنه أصاب عيارا طائشا بأحد أنجال شقيقه، وقد حوكم عما نسب إليه، وعند خروجة من السجن اشتعل الثأر بين الأشقاء وذويهم وعلى إثر ذلك قام المتهم الثانى بمهاتفة المجنى عليه واستدراجه إلى مسكنه بمنطقة الهجانة دائرة القسم، زاعما أنه سيوفيه أموال له وينهى المعاملات المالية بينهم، فلاقى ذلك قبولا لدى المجنى عليه، وهاتف المتهم الثانى " ا.ع.م" المتهم الأول ابن شقيقه " ع.ع.ع" وعقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى عليه.

وقام المتهم الأول بمهاتفة إحدى دور العلاج النفسى غير المرخصة، وأوهمها بأن المجنى عليه  مدمن مخدرات وأنه لا طاقة بأهله على حمله إلى دور العلاج، ومن ثم إرسال المتهمين " م.ص.ر" و" ص.ف.ع" و" ع.م.م" عاملين بدور الرعاية، وما أن تقابل المتهمين من الثالث إلى الخامس مع المتهم الأول، أخبرهم بتواجد المجنى عليه بغرفته، فجهزوا حقنة عبئوها بمادة مخدرة وقيدوه وحقنوه بتلك الحقنة، وحملوه داخل سيارة لنقله إلى دار الرعاية.

وخلال سيرهم بأحد المناطق النائية دائرة القسم طلب المتهم الأول منهم ترك المجنى عليه لعودته إلى أشقائه، وخلال حملة داخل سيارته أشهر في مواجهته سلاح نارى طبنجه وجهها إلى رأسه وأطلق منها رصاصة اخترقت جمجمته فأرداه قتيلا فى حينها، وتناثرت دمائه بالسيارة، وقام المتهمان الأول والثانى بحمله وألقيا به فى أحد المصارف ولاذو بالفرار.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث إلى الرابع لم يتصل علمهم بواقعة القتل، وأنهم حسنى النية بينما كان كله من مخطط المتهمين الأول والثانى. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتى أصدرت قرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمه جنايات الإسكندرية الاسكندرية العامرية

مواد متعلقة

نقيب الصحفيين يشارك في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

مدرب جديد ينضم رسميا لجهاز هانز فليك في برشلونة

رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads