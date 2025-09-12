توقيف 161 متهما بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا توقيف 161 شخصا خلال أسبوع بتهم الانتماء لتنظيم "داعش"، في عمليات متزامنة نفذتها إدارات مكافحة الإرهاب بمختلف المحافظات التركية.

وقال يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، إن "العمليات المتزامنة جرت ضد التنظيم الإرهابي خلال أسبوع، في 38 ولاية بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة".

وأسفرت العمليات عن توقيف 161 شخصا تبين أنهم ينشطون في صفوف التنظيم ويوفرون الدعم المالي له، فضلا عن ضبط أسلحة غير مرخصة وعدد كبير من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية.

وقدمت النيابات العامة وإدارة مكافحة الإرهاب ورئاسة الاستخبارات وأجهزة الاستخبارات التركية والمديريات الأمنية في المحافظات، التهاني للضباط المشاركين في هذه العمليات.

وأكد يرلي قايا أن العمليات الأمنية ستستمر بلا توقف لضمان أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد.

