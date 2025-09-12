الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اندلاع حريق في خط غاز طبيعي بأسوان

حريق خط غاز طبيعى
حريق خط غاز طبيعى فى أسوان

اندلع حريق في أحد خطوط الغاز الطبيعي بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها، ولم يسفر عن الحريق وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد باندلاع حريق فى أحد خطوط الغاز الطبيعي بمنطقة الكلح غرب وتحديدًا بجوار المعهد الأزهرى، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وإجراء عمليات التبريد لعدم تجدد النيران مرة أخرى.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ للمعاينة والوقوف على أسباب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان غاز طبيعي معهد حريق نيران

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتفقد الوحدة الصحية بغرب سهبل ويوجه باستكمال الأعمال المتبقية خلال شهر (صور)

محافظ أسوان يكرم الطلاب المتفوقين عقب حصولهم على منح دراسية مجانية (صور)

محافظ أسوان ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان إحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحى (صور)

محافظ أسوان: توريدات القمح ترتفع لـ 550 ألفا و949 طنا بنسبة 112.7%

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads