اندلاع حريق في خط غاز طبيعي بأسوان

اندلع حريق في أحد خطوط الغاز الطبيعي بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها، ولم يسفر عن الحريق وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد باندلاع حريق فى أحد خطوط الغاز الطبيعي بمنطقة الكلح غرب وتحديدًا بجوار المعهد الأزهرى، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وإجراء عمليات التبريد لعدم تجدد النيران مرة أخرى.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ للمعاينة والوقوف على أسباب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

