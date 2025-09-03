الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظ أسوان يكرم الطلاب المتفوقين عقب حصولهم على منح دراسية مجانية (صور)

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم المتفوقين

 كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الطلاب المتميزين الذين حققوا تفوقًا ملحوظًا فى الكليات الملتحقين بها، وذلك عقب حصولهم على منح دراسية مجانية مقدمة من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان للالتحاق بالكليات الجامعية، تأكيدًا على الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدنى والدولة فى دعم مسيرة التعليم والتنمية المستدامة، فضلًا عن توفير الجمعية أيضًا لـ 2 منحة للطالبات اللاتى إجتازوا معايير الترشح فى إختبارات اللجنة، والتى ترتكز على البعد الاقتصادى للأسرة والمقابلة الشخصية والتفوق الدراسى فى مرحلة التعليم الثانوى.

 

محافظ أسوان يشيد بدور الجمعية

 جاء ذلك فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والمهندس حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية، وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بدور الجمعية الوطنى الرائد فى خدمة المجتمع الأسوانى، ودعمها المستمر لمجالات التعليم والتدريب والتنمية البشرية.

 أكد أن هذه الجهود تأتى تجسيدًا لرؤية مصر 2030 التى تضع الاستثمار فى العنصر البشرى فى مقدمة أولوياتها، وأن ما تقدمه الجمعية من منح وفرص تعليمية يعد نموذجًا يحتذى به فى المسؤولية المجتمعية، حيث ساهمت خلال الأعوام الماضية فى فتح أبواب المستقبل أمام أبناء أسوان عبر توفير منح جامعية مجانية تساعد الطلاب على إستكمال مسيرتهم التعليمية فى أرقى الجامعات بما يساهم فى بناء جيل قادر على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة فى قرية بنبان التى تعتبر أكبر مركز للطاقة الشمسية النظيفة فى مصر والشرق الأوسط.

