الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: مطالب عمال شركة نايل لينين جروب للنسيج بالإسكندرية مشروعة ويكفلها القانون

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
ads


أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه وجه مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بمتابعة الأحداث منذ وقوعها داخل شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية "الإدارة  والعمال".

 

 وتطبيق مواد القانون التي تكفل الحصول على الحقوق والمكتسبات المشروعة للعمال،وأنه كلف "المديرية "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من كافة المعلومات بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء محمد طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها.

 

وتقدم  الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة وأوضح  أنه منذ وقوع هذه الأحداث وهو يتابع لحظة بلحظة، موضحا أن أحدث المعلومات تشير إلى انعقاد اجتماع غدا السبت،تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لبحث مطالب العمال طبقا للقانون..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنطقة الحرة بالعامرية العملية الإنتاجية المنطقة الحرة شركة نايل لينين جروب محافظة الإسكندرية وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من وزارة العمل أو المديرية التابع لها

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads