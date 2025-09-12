وزير العمل: مطالب عمال شركة نايل لينين جروب للنسيج بالإسكندرية مشروعة ويكفلها القانون



أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه وجه مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بمتابعة الأحداث منذ وقوعها داخل شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية "الإدارة والعمال".

وتطبيق مواد القانون التي تكفل الحصول على الحقوق والمكتسبات المشروعة للعمال،وأنه كلف "المديرية "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من كافة المعلومات بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء محمد طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها.

وتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفلة وأوضح أنه منذ وقوع هذه الأحداث وهو يتابع لحظة بلحظة، موضحا أن أحدث المعلومات تشير إلى انعقاد اجتماع غدا السبت،تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لبحث مطالب العمال طبقا للقانون..

