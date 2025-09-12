الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، محاكمة 9 متهمين بخلية "شبكة العملة"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، غدا السبت، محاكمة 9 متهمين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، في القضية المعروفة بـ خلية شبكة العملة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

محاكمة 9 متهمين بخلية شبكة العملة

ووجه للمتهمين في القضية رقم 13402 لسنة 2024، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى ارتكبوا جرائم  الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالي والبنكي.


 وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، وإعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

