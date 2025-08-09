اليوم، نظر محاكمة 9 متهمين بخلية "شبكة العملة" بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، محاكمة 9 متهمين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، في القضية المعروفة بخلية شبكة العملة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

محاكمة 9 متهمين بخلية شبكة العملة

ووجه للمتهمين في القضية رقم 13402 لسنة 2024، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى ارتكبوا جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالي والبنكي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، وإعطاء ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، مما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

