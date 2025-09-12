الجمعة 12 سبتمبر 2025
عقب مقتل كيرك، واشنطن تحذر من "عواقب" المنشورات المبررة للعنف على الإنترنت

الناشط الأمريكي
الناشط الأمريكي

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأجانب من عواقب تبريرهم للعنف عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب مقتل الناشط المحافظ المؤثر تشارلي كيرك.

وكتب نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو، على منصة إكس أنه "في ضوء الاغتيال المروع لشخصية سياسية بارزة الأربعاء، أود أن أؤكد أن الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية، ليسوا زوارًا مرحبًا بهم في بلدنا"، فيما لم يذكر كيرك بالإسم.

وقال لانداو: إنه "مشمئز" من أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، سعوا لتبرير الفعل أو التقليل من شأنه، وأنه أصدر تعليمات للمسؤولين القنصليين باتخاذ إجراءات، دون إعطاء تفاصيل محددة.

كما حث الناس على إبلاغه مباشرة بالتعليقات الصادرة عن الأجانب، حتى تتمكن وزارة الخارجية من "حماية الشعب الأمريكي"، لكنه لم يذكر أي حالات محددة.

وأصيب كيرك، وهو مؤيد بارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطلق ناري في رقبته خلال حدث خارجي في جامعة يوتا فالي، أول أمس الأربعاء، وتوفي متأثرًا بإصابته، ولا يزال البحث مستمرًا عن مطلق النار.

