فعل كما فعل ترامب، فيديو لرجل غامض من موقع اغتيال الناشط تشارلي كيرك يثير جدلا

أثار مقطع فيديو يُظهر رجلًا يحتفل وينظر باتجاه مكان إطلاق النار بعد لحظات من اغتيال الناشط تشارلي كيرك بالرصاص في جامعة "يوتا فالي"، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل وعرضتها قنوات تلفزيونية، يظهر شاب يرتدي قميصًا أسود وقبعة مقلوبة، وهو يُلوح بقبضتيه ويهتف في أعقاب إطلاق النار الذي أودى بحياة كيرك.

وصُوِّر الشاب وهو يهتف "أمريكا، أمريكا، أمريكا" رافعا قبضتيه في الهواء، مُحاكيًا هتاف الرئيس دونالد ترامب بعد أن كاد يُغتال في تجمع جماهيري بمدينة بتلر، بنسلفانيا، الصيف الماضي.

وواصل الشاب النظر إلى الخلف في اتجاه مصدر الرصاصة القاتلة لكيرك، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبقي الرجل المجهول الهوية، واقفًا بينما ألقى المتفرجون الآخرون بأنفسهم على الأرض إثر إطلاق النار الذي أصاب كيرك، الأب لطفلين والبالغ من العمر 31 عاما، في رقبته أثناء إلقائه كلمة في فعالية بجامعة "يوتا فالي".

وكتب أحد المستخدمين الذي شارك المقطع على موقع "إكس": "هذا الرجل يعرف مكان مطلق النار، وهو ينظر إلى الخلف، ويشجعه بعد سقوط جثة تشارلي كيرك على الأرض".

This is allegedly the guy who was cheering after Charlie Kirk was shot.@RtothepowerofX pic.twitter.com/1hYF5VWlq6 — aka (@akafaceUS) September 11, 2025

وعلَّق مستخدم آخر على الفيديو قائلًا: "إلى أي مدى يجب أن يكون المرء مريضًا نفسيًّا مهووسًا ليهتف بينما يسيل دم تشارلي كيرك ويموت!؟".

واتهم مستخدمون الرجل الظاهر في الفيديو بأنه كان على علم بعملية الاغتيال، وطالبوا السلطات الأمريكية بالبحث عنه واستجوابه بشأن الحادثة.

وادعى حساب باسم "دافيد" على "إكس" بأنه هو الملتحي الذي ظهر في اللقطات، لكنه أصر على أنه فعل ذلك فقط "لجذب الانتباه حتى يتمكن فريق الأمن من الفرار".

وأضاف المستخدم أنه كان في المناظرة كمؤيد يمثل "كل ما يمثله تشارلي".

وتابع قائلًا: "هناك الكثير من الغضب الموّجه نحوي، لكنني أعدكم بأنكم ستفهمون عندما أتحدث. البعض منزعج لأنني ابتسمت، والبعض الآخر لأنني هللت، وآخرون لأنهم لا يملكون المعلومات بعد".

