أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على قرار الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها لقرار الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية: “قرار واشنطن عدم منح التأشيرات للوفد الفلسطيني يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر”.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني.

واشنطن تمنع مسئولين فلسطينيين من دخول أراضيها قبيل مؤتمر حل الدولتين

أبدت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء اليوم الجمعة استغرابها من قرار الولايات المتحدة منع حضور الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس لاجتماعات الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبيو رفض تأشيرات أعضاء في السلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

كما قالت الخارجية إن واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسئولين فلسطينيين لحضور مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين.

وبحسب البيان، دعت واشنطن السلطة الفلسطينية إلى "وقف محاولاتها لتجاوز المفاوضات من خلال حملات الحرب القانونية الدولية، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجهودها الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية افتراضية"، مشيرة إلى أن "هاتان الخطوتان ساهمتا في رفض حماس إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة".

كذلك أضاف البيان "لا تزال الولايات المتحدة منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع قوانينها، شريطة أن تفي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالتزاماتها وتتخذ خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي مع إسرائيل".

مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تتشارك مع السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المساعي لإحراز تقدم في ذلك.

