نقيب المحامين ومحافظ الغربية يفتتحان المقر الإداري الجديد لنقابة محامي غرب طنطا

افتتح عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، المقر الإداري الجديد لنقابة محامي غرب طنطا، بحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب القيادات الشعبية والوطنية.

وعقب الافتتاح، اصطحب الأستاذ محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، النقيب العام والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل المقر، الذي يضم مكاتب إدارية، ومكتبة قانونية، وقاعة ترفيهية، بالإضافة إلى كافيتريا.

وأهدي نقيب المحامين، درع النقابة إلى محافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، وإلى المستشار ماجد جبران، رئيس محكمة استئناف طنطا.

جدير بالذكر أن المقر الجديد لنقابة محامي غرب طنطا تم شراؤه وتخصيصه في عهد نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام، وتم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين.

