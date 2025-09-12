الجمعة 12 سبتمبر 2025
50 شهيدًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 50 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 37 بمدينة غزة وشمال القطاع.

 

ومن جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة

