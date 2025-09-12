تحركات مجلس الأهلي لإثناء الخطيب عن قرار عدم خوض الانتخابات

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن هناك اتصالات تمت اليوم الجمعة بين عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي لإثنائه عن قراره بالاعتذار عن خوض الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المساعي مستمرة لإقناعه بالأمر فى ظل تمسكه بالقرار.

أضاف: الساعات المقبلة تشهد تطورات جديدة فى هذا الملف خاصة وأن أكثر من عضو بالمجلس تواصل مع الخطيب اليوم لإقناعه بالعدول عن قراره.

يأتي ذلك بعد الخطاب الرسمي الذى وقعه الخطيب موجهًا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والذى تم تسريبه خلال الساعات التى أعقبت صدور قرار الخطيب بعدم خوض الانتخابات المقبلة.

المعلومات القادمة من النادي الاهلي تؤكد أن مجلس النادي الأحمر قد يضطر لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، إذا تمسك الخطيب بقراره بجانب تدخل لجنة الحكماء بالنادي لإثناء الخطيب عن قراره.

وسيكون الاجتماع الطارئ لبحث البدائل، وتحديد من ينوب لإدارة الأعمال في الأهلي لحين الانتخابات المقبلة، المقرر لها بنهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل.

الفترة المقبلة ستشهد اجتماعًا واحدًا لمجلس إدارة الأهلي، بعد الجمعية العمومية الخاصة لتحديد موعد الاجتماعات، ذلك عدا الاجتماع الطارئ إذا تقرر انعقاده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.