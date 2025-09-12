الجمعة 12 سبتمبر 2025
تحركات مجلس الأهلي لإثناء الخطيب عن قرار عدم خوض الانتخابات

محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن هناك اتصالات تمت اليوم الجمعة بين عدد من أعضاء مجلس إدارة  النادي الأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي لإثنائه عن قراره بالاعتذار عن خوض الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المساعي مستمرة لإقناعه بالأمر فى ظل تمسكه بالقرار.

أضاف: الساعات المقبلة تشهد تطورات جديدة فى هذا الملف خاصة وأن أكثر من عضو بالمجلس تواصل مع الخطيب اليوم لإقناعه بالعدول عن قراره.

يأتي ذلك بعد الخطاب الرسمي الذى وقعه الخطيب موجهًا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والذى تم تسريبه خلال الساعات التى أعقبت صدور قرار الخطيب بعدم خوض الانتخابات المقبلة.

المعلومات القادمة من النادي الاهلي تؤكد أن مجلس النادي الأحمر قد يضطر لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، إذا تمسك الخطيب بقراره بجانب تدخل لجنة الحكماء بالنادي لإثناء الخطيب عن قراره.

وسيكون الاجتماع الطارئ لبحث البدائل، وتحديد من ينوب لإدارة الأعمال في الأهلي لحين الانتخابات المقبلة، المقرر لها بنهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل.

 الفترة المقبلة ستشهد اجتماعًا واحدًا لمجلس إدارة الأهلي، بعد الجمعية العمومية الخاصة لتحديد موعد الاجتماعات، ذلك عدا الاجتماع الطارئ إذا تقرر انعقاده.

