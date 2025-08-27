الأطفال يستقبلون محمود الخطيب بالورود خلال جولة في الأهلي (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر خلاله طفلة وهي تهدي باقة من الورود إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وظهر الخطيب خلال جولة في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، ليقابله الأطفال بباقة من الورود ليرد عليهم باحتضانهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

شاهد الفيديو من هنا

وعلي جانب آخر، يستعد فريق الأهلي بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لمواجهة نظيره فريق بيراميدز ضمن الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز في قمة البطولة المحلية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

