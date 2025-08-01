الأزهر ينفي ما تم تداوله من قرارات مزورة بشأن تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد

نفى المركز الإعلامي للأزهر صحة ما تم تداوله بشأن قرارات مزعومة منسوبة إلى الأزهر، تتعلق بتعيين العمالة المتطوّعة (المنضمة) للعمل بالمعاهد التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية.

وأكد أن هذه القرارات لم تصدر عن أي جهة رسمية في الأزهر، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ويهدف إلى الاحتيال على المواطنين البسطاء واستغلال حاجاتهم.

ويُحذّر المركز الإعلامي من التعامل مع أي أفراد أو جهات تزعم قدرتها على التعيين أو التوظيف مقابل مبالغ مالية، مؤكدًا أن الأزهر سيتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات المخالفة للقانون، مهيبا بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات أو الوثائق المفبركة، مؤكدًا أن جميع ما يتعلق بالتعيينات أو الإجراءات الإدارية يتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.