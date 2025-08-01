الجمعة 01 أغسطس 2025
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أخبار مصر

الأزهر ينفي ما تم تداوله من قرارات مزورة بشأن تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد

الأزهر الشريف، فيتو
الأزهر الشريف، فيتو
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نفى المركز الإعلامي للأزهر صحة ما تم تداوله بشأن قرارات مزعومة منسوبة إلى الأزهر، تتعلق بتعيين العمالة المتطوّعة (المنضمة) للعمل بالمعاهد التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية.

 

وأكد أن هذه القرارات لم تصدر عن أي جهة رسمية في الأزهر، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ويهدف إلى الاحتيال على المواطنين البسطاء واستغلال حاجاتهم.

ويُحذّر المركز الإعلامي من التعامل مع أي أفراد أو جهات تزعم قدرتها على التعيين أو التوظيف مقابل مبالغ مالية، مؤكدًا أن الأزهر سيتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات المخالفة للقانون، مهيبا بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات أو الوثائق المفبركة، مؤكدًا أن جميع ما يتعلق بالتعيينات أو الإجراءات الإدارية يتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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