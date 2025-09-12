جون تيري يصدم جماهير تشيلسي

كشف جون تيري، قائد منتخب إنجلترا وتشيلسي السابق، عن الفريق الذي يتمنى أن يظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أنه لا يضع تشيلسي على رأس قائمة المرشحين رغم تاريخه الكبير مع النادي اللندني.

وقال تيري في تصريحات لراديو توك سبورت: “أعتقد أن ليفربول سيكون لديه دافع قوي هذا الموسم، خاصة بعد ما حدث بشكل محزن لديوجو جوتا، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من تفكير اللاعبين، لهذا السبب أتمنى حقًا أن يفوز ليفربول باللقب من أجله”.

وأضاف أسطورة تشيلسي: “أرى أن ليفربول هو الفريق الأقوى حاليًا، بينما أظهر مانشستر سيتي بعض علامات الضعف هذا الموسم”.

وواصل: “أما تشيلسي، فلست متأكدًا من أن تشكيلته الحالية تملك الخبرة الكافية لمنافسة السيتيزنز أو الضغط عليهم”، موضحًا أنه لا يريد أن يزيد الضغط على الفريق الأزرق في هذه المرحلة.

وتابع تيري حديثه قائلًا: “لا أريد أن أضع المزيد من الضغوط على تشيلسي أيضًا، لذا أعتقد أن لقب الدوري الإنجليزي سيكون من نصيب ليفربول هذا الموسم، وأتمنى لهم التوفيق”.

ويُعد تيري من أبرز أساطير تشيلسي عبر تاريخه، حيث ارتدى قميص “البلوز” في 717 مباراة ليصبح ثالث أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي.

وقاد الفريق لتحقيق العديد من الألقاب المحلية والأوروبية على مدار سنوات تألقه في ملعب ستامفورد بريدج. ورغم هذه المكانة الخاصة، إلا أن تيري أوضح أنه لا يرغب في رؤية فريق المدرب إنزو ماريسكا يحسم اللقب هذا الموسم.

