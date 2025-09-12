الجمعة 12 سبتمبر 2025
النصر السعودي يقرر تعديل عقد نواف العقيدي

نواف العقيدي
نواف العقيدي

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادى النصر السعودي قررت تعديل عقد نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق ويستمرّ بموجبه حتى يونيو 2027 مع مزايا مالية أعلى وإلغاء عقده السابق.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية: إن قرار إدارة النصر جاء بعد معرفة البرتغالي جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي ومواطنه سيماو كوتينيو المدير الرياضي، أن عقد العقيدي يعد الأقل ماليًّا بين لاعبي النصر الحاليين، خاصة أنه يتقاضى 3 ملايين ريال سنويًّا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تحفيزًا للاعب في الفترة المقبلة، أصبح العقد الجديد يوازي ما يتقاضاه زملائه في الفريق وصفوف المنتخب السعودي.

وكان فريق النصر قد افتتح مشواره فى مسابقة الدوري السعودي بفوز كبير أمام التعاون بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مؤخرا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين. 

