بقرار من الفيفا، تحول مفاجئ في مستقبل لابورت مع النصر السعودي

لابورت، فيتو
لابورت، فيتو

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على فتح ملف انتقال الدولي الإسباني إيمريك لابورت، بعدما منح اللاعب الضوء الأخضر في نزاعه مع النصر السعودي بشأن قيده في صفوف أتلتيك بيلباو.

ولم يتمكن أتلتيك بيلباو من تسجيل لابورت خلال الموعد المحدد مع نهاية سوق الانتقالات في إسبانيا، ليعود إلى النصر السعودي مجددًا.

فيفا يعيد فتح ملف لابورت

وبحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن الفيفا قبل استئناف اللاعب بعد أيام قليلة من رفض تسجيله نتيجة وصول مستندات النصر عبر نظام الانتقالات الدولي متأخرة وناقصة، ما يمهد الطريق أمام عودته الرسمية لصفوف الفريق الباسكي.

وتشير المصادر إلى أن القرار النهائي لم يصدر بعد، لكن التوجه الإيجابي من الفيفا قد يسمح لمدرب أتلتيك بيلباو إرنستو فالفيردي بالاعتماد على لابورت بشكل فوري، لينتهي بذلك "مسلسل لابورت" الذي أثار جدلًا واسعًا منذ مطلع الموسم.

عودة لابورت تمثل دفعة كبيرة للفريق الإسباني، خاصة أن خط الدفاع يمر بأزمة واضحة، بعد إصابة أوناي إجيلوس بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب إيقاف يراي ألفاريز لمدة عشرة أشهر بسبب قضية منشطات.

وتركت هذه الأزمة المدرب فالفيردي مع خيارين فقط في قلب الدفاع هما داني فيفيان وأيتور باريخا لمواجهة أربع بطولات هذا الموسم.
 

النصر السعودي لابورت بيلباو أتلتيك بيلباو فيفا

