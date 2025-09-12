طرح فيلم THUNDERBOLTS على منصة ديزني

طرحت استديوهات مارفل، رسميا فيلم Thunderbolts، للمشاهدة علي منصة ديزني بلس، وذلك بعد ما يقرب من ٤ أشهر علي عرضه في صالات السينما.

أسباب فشل فيلم Thunderbolts في تحقيق الإيرادات

ذكر تقرير لموقع فاريتي، أن فيلم Thunderbolts، يعد أقل أفلام عالم مارفل السينمائي ربحًا.

وأوضح التقرير، أنه علي الرغم من تحقيق فيلم Thunderbolts تقييمات ممتازة نقدية وجماهيرية، لكنه حقق 371 مليون دولار فقط عالميًا كإيرادات، مما يجعله من أقل أفلام عالم مارفل السينمائي ربحًا، وكان الفيلم بحاجة إلى 425 مليون دولار لتحقيق التعادل الربحي من ميزانية الإنتاج، وهو رقم يبدو الآن بعيد المنال في الوقت الحالي مع قرب إنتهاء دورة عرض الفيلم في صالات السينما.

وقال الناقد جيف بوك، عن اسباب فشل الفيلم في تحقيق الإيرادات، "لم تعد أفلام القصص المصورة من الدرجة الأولى تحقق نجاحًا باهرًا"، مضيفا: "انتهاء عرض فيلم Thunderbolts بعد شهر واحد فقط من عرضه في صالات العرض أمرٌ مثير للقلق.. فهذه الأفلام لا تحقق النجاح الذي حققته الأجزاء السابقة".

قال "بوب إيجر" رئيس شركة ديزني: إن فيلم Thunderbolts، هو أول أعمال استديوهات مارڤل من صنع الإدارة الجديدة لديزني، بخطة الاستديو الجديدة، والتي ترفع شعار "الجودة أهم من الكمية".

وأكد إيجر، أن جميع الأعمال الأفلام المقبلة، وصُنعت وفقًا لهذة الخطة وستكون بنفس الجودة.

فيما كشفت شركة ديزني حقيقة الأخبار، التي تم تداولها مؤخرا، وتحديد بعد طرح فيلم مارفل Thunderbolts، للمشاهدة في صالات السينما، والتي أفادت بتغيير عنوان الفيلم.

وأكدت ديزني في بيان لها، أن فيلم "Thunderbolts*" لا يزال يحمل العنوان الرسمي له وهو Thunderbolts، أما عنوان "The New Avengers" فهو مجرد تفسير للنجمة (*) المرفقة بالاسم الأصلي، وتمهيد لظهور الأبطال في أفلام مارفل القادمة علي أنهم فريق Avengers الجديد.

فيلم مارفل الجديد THUNDERBOLTS

وطُرح رسميا، أحدث أفلام مارفل THUNDERBOLTS، للمشاهدة في صالات السينما، بتاريخ 2 مايو ٢٠٢٥.

يذكر أن ميزانية فيلم THUNDERBOLTS، بلغت 180 مليون دولار.

وانخفض تقييم أحدث أفلام مارفل Thunderbolts، من %95 إلى %88، بعد مراجعة من 113 ناقدا، على موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes.

كما تزامن انخفاض التقييم، مع إقامة العرض الخاص لفيلم Thunderbolts، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس، بحضور طاقم عمل الفيلم.

فيما ذكرت استديوهات مارفل، أن فيلم Thunderbolts، سيتضمن مشهدين بعد شارة النهاية، وليس مشهدًا واحدًا كما هو متعارف عليه في أفلام مارفل.

ديفيد هاربور عن فيلم THUNDERBOLTS: سينما نقية مطلقة ودفعة معنوية لمارفل

وتحدث الممثل ديفيد هاربور، عن فيلم مارفل THUNDERBOLTS، الذي يشارك في بطولته.

وقال هاربور، في تصريحات صحفية: "THUNDERBOLTS هو سينما نقية مطلقة، إنه بمثابة دفعة معنوية لما هو قادم لمارفل، وهو فيلم مليء بالمرشحين لجوائز الأوسكار مثل فلورنس بيو وسيباستيان ستان، أعني انظر إلى الأسماء في شارة النهاية إنها أسماء مذهلة".

