الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مارفل تعلن عن مدة فيلم Thunderbolts

ThunderBolts، فيتو
ThunderBolts، فيتو

أعلنت استديوهات مارفل، أن مدة تشغيل فيلمها الجديد Thunderbolts، ستصل لساعتين، نظرا لتضمنه العديد من الأحداث.

 وعنيت استديوهات مارفل، بشكل رسمي الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون، منتجة تنفيذية ضمن طاقم عمل فيلمها الجديد Thunderbolts.

كما كشفت تقارير صحفية، أن شخصية TheSentry، ستظهر خلال أحداث فيلم مارفل المنتظر Thunderbolts.

وأوضحت التقارير أن الشخصية الخارقة الشريرة، TheSentry، ستمتلك قدرات شخصية Superman، خلال أحداث فيلم Thunderbolts، إلا أنه  على الرغم، من كونه أحد أشرار الفيلم، إلا أنه سيمتلك وجهة نظر قوية، وقانونا حازما، بعدم قتل، أي بشري، على أن يتم تفسير ذلك، بشكل منطقي، خلال أحداث الفيلم.

Image

مارفل تكشف عن موعد عرض فيلم Thunderbolts

وأعلنت  الممثلة فلورنس بيو، أنها بدأت رسميا  تصوير، فيلم مارفل المنتظر ThunderBolts.

فيما كشفت استديوهات مارڤل بشكل رسمي، عن موعد طرح فيلم Thunderbolts، في صالات السينما.

وحددت استديوهات مارفل، تاريخ ٥ مايو، من عام ٢٠٢٥، موعدا لطرح فيلم Thunderbolts.

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

مارفل تكشف عن مدة عرض أول حلقتين من مسلسل Daredevil

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Thunderbolts أبطال خارقين جدد في فيلم Thunderbolts تفاصيل ThunderboltsKingpin شخصيات فيلم Thunderbolts

مواد متعلقة

مارفل تبحث عن ممثلة لشخصية الشرير في فيلم "Spider-Man 4"

آبل تطرح الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

الأكثر قراءة

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

نجم بيراميدز البديل المحتمل لـ زيزو في الزمالك

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الصحة: عدد حالات الدرن المكتشفة في مصر 11007 خلال 2024

الكرد.. شعب الجبال وذاكرة الحياة

منوعات

المزيد

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

المزيد

خدمات

المزيد

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

معارك وغزوات، معركة البويب وانتقام المسلمين لهزيمة موقعة الجسر

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

المزيد
الجريدة الرسمية