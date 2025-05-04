الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيلم "Thunderbolts" يحقق 31.5 مليون دولار في أول يوم عرض

ThunderBolts، فيتو
ThunderBolts، فيتو

حقق أحدث أفلام استديوهات مارفل، "Thunderbolts"، ما يقرب من 31.5 مليون دولار في يوم افتتاحه محليًا، ويُتوقع أن يختتم عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية محققًا قرابة 80 مليون دولار محليًا.

وطُرح رسميا، أحدث أفلام مارفل THUNDERBOLTS، للمشاهدة في صالات السينما.

يذكر أن ميزانية فيلم THUNDERBOLTS، بلغت 180 مليون دولار.

وانخفض تقييم أحدث أفلام مارفل Thunderbolts، من %95 إلى %88، بعد مراجعة من 113 ناقدا، على موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes.

كما تزامن انخفاض التقييم، مع إقامة العرض الخاص لفيلم Thunderbolts، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس، بحضور طاقم عمل الفيلم.

Image

فيما ذكرت استديوهات مارفل، أن فيلم Thunderbolts، سيتضمن مشهدين بعد شارة النهاية، وليس مشهدًا واحدًا كما هو متعارف عليه في أفلام مارفل.

ديفيد هاربور عن فيلم THUNDERBOLTS: سينما نقية مطلقة ودفعة معنوية لمارفل

وتحدث الممثل ديفيد هاربور، عن فيلم مارفل THUNDERBOLTS، الذي يشارك في بطولته.

Image

وقال هاربور، في تصريحات صحفية: "THUNDERBOLTS هو سينما نقية مطلقة، إنه بمثابة دفعة معنوية لما هو قادم لمارفل، وهو فيلم مليء بالمرشحين لجوائز الأوسكار مثل فلورنس بيو وسيباستيان ستان، أعني انظر إلى الأسماء في شارة النهاية إنها أسماء مذهلة".

Image

وأعلنت استديوهات مارفل، أن مدة تشغيل فيلمها الجديد Thunderbolts، ستصل إلى ساعتين، لتضمنه العديد من الأحداث.

 وعنيت إستديوهات مارفل، بشكل رسمي الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون، منتجة تنفيذية ضمن طاقم عمل فيلمها الجديد Thunderbolts.

Image

 كما كشفت تقارير صحفية، أن شخصية The Sentry، ستظهر خلال أحداث فيلم مارفل المنتظر Thunderbolts.

Image

وأوضحت التقارير أن الشخصية الخارقة الشريرة، The Sentry، ستمتلك قدرات شخصية Superman، خلال أحداث فيلم Thunderbolts، إلا أنه  على الرغم، من كونه أحد أشرار الفيلم، فإنه سيمتلك وجهة نظر قوية، وقانونًا حازمًا، بعدم قتل، أي بشري، على أن يتم تفسير ذلك، بشكل منطقي، خلال أحداث الفيلم.

Image

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Thunderbolts أبطال خارقين جدد في فيلم Thunderbolts تفاصيل ThunderboltsKingpin شخصيات فيلم Thunderbolts

مواد متعلقة

طرح أحدث أفلام مارفل THUNDERBOLTS في صالات السينما

انخفاض تقييم فيلم Thunderbolts من %95 إلى %88 على موقع Rotten Tomatoes
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

السيسي: الظروف التي تتعرض لها المنطقة تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية

أول تعليق من القوات المسلحة اليمنية والحوثي على استهداف مطار بن جوريون

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية