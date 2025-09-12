كيف يدعم القانون مراكز الشباب والأندية في أداء دورها ؟

تضمن قانون الهيئات الشبابية عقوبات رادعة لكل من يتعمد تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية، حفاظًا على استقرار المجال الرياضي وضمان سير الفعاليات بسلاسة.

ووفقًا للمادة (45) من القانون، يعاقب كل من يرتكب أفعال تعطيل المباريات أو الأنشطة الشبابية والرياضية بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ما هي الامتيازات التي تتمتع بها الهيئات الشبابية ؟

بحسب المادة (27) من القانون، تعتبر الهيئات الشبابية هيئات خاصة ذات نفع عام، وتحظى بعدد من الامتيازات والإعفاءات، أبرزها:

حماية عقاراتها من التملك بمضي المدة، مع أحقية المحافظ المختص في إزالة أي تعدٍ عليها إداريًا.

اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة وفقًا لقانون العقوبات.

إعفاؤها من الضرائب العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، ومن رسوم الدمغة على العقود والمحررات والسجلات.

إعفاء الأدوات والمهمات المستوردة لأنشطتها من الضرائب والجمارك بقرار من وزير المالية.

إعفاء من ضريبة الملاهي على المباريات التي تقام تحت إشراف الاتحادات الرياضية.

هل تحصل الهيئات الشبابية على دعم في المرافق والخدمات؟

القانون منح إعفاءات وتخفيضات واسعة للهيئات الشبابية، منها:

إعفاؤها من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، مع تطبيق تعريفة الاتصالات المنزلية عليها.

تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50%.

تخفيض أجور سفر الأعضاء بنسبة 50% إذا كان العدد أقل من 30 فردًا، وترتفع النسبة إلى 66.6% إذا تجاوز العدد هذا الحد.

جاء قانون الهيئات الشبابية ليضع إطارًا منظمًا للعمل داخل الأندية ومراكز الشباب والاتحادات، باعتبارها كيانات ذات طبيعة خاصة تهدف لخدمة المجتمع وتوفير بيئة آمنة لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية. ومع توسع هذه الكيانات وزيادة عدد روادها، برزت الحاجة إلى وضع قواعد صارمة تضمن استقرار المجال الرياضي وتمنع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على سير المباريات أو الأنشطة.

ونص القانون على عقوبات واضحة بحق من يتعمد تعطيل المباريات أو الأنشطة الشبابية، سواء قبلها أو أثناء انعقادها أو حتى بعدها. واعتبر المشرع أن مثل هذه الأفعال تهدد النظام العام داخل الساحة الرياضية، لذلك أقر الحبس والغرامة كإجراءات رادعة، في خطوة تؤكد أن الانضباط عنصر أساسي لتطور الرياضة في مصر.

وفي المقابل، منح القانون الهيئات الشبابية مزايا وامتيازات عديدة تعكس أهميتها، من إعفاءات ضريبية وجمركية، إلى تخفيضات في استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وأجور النقل والسفر. هذه التسهيلات لم تأتِ من فراغ، وإنما بهدف دعم هذه الكيانات وتشجيعها على أداء دورها المجتمعي في احتضان الشباب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل.

