25 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الجمعة، باستشهاد 25 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع. 

 

ومن جانبه، قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمنطقة التوام شمالي مدينة غزة

 

الأونروا: المدنيون في غزة عالقون بلا مكان آمن

