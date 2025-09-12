ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر اليوم الجمعة

كشف مصدر مطلع لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الجمعة.



ويأتي لقاء رئيس وزراء قطر برئيس البيت الأبيض بعد أيام على الضربة الإسرائيلية في الدوحة وما أشيع عن توتر العلاقات بين واشنطن والدوحة، وهو ما نفته قطر يوم أمس وخاصة ما أشيع عن نيتها مراجعة الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة.

وذكرت القناة الأمريكية أن رئيس وزراء قطر يلتقي أيضًا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البيت الأبيض، وفق جدول أعمال وزارة الخارجية.

بدوره، ذكر موقع "بوليتيكو" رئيس الوزراء القطري سيناقش مع ترامب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، بالإضافة إلى "وضع المفاوضات مع حماس".

بحسب التقرير، سيلتقي آل ثاني أيضا بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ويأتي هذا الاجتماع أيضًا بعد أيام من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، وهو هجوم لم يُبلّغ عنه الولايات المتحدة إلا قبل فترة وجيزة، مما أثار استياء بعض مستشاري ترامب، بحسب مصادر.

