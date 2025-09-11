الخميس 11 سبتمبر 2025
تنسيق الجامعات 2025، خطوات التحويل من كلية إلى أخرى في تقليل الاغتراب 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

فتح مكتب تنسيق القبول بالجامعات مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، ولمن لم يستفد من تحويلات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية.

 

خطوات التحويل من كلية لأخرى في تقليل الاغتراب 2025

يجب للطلاب الراغبين في التحويل من كلية لأخرى في تقليل الاغتراب 2025، اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • اختيار تنسيق الثانوية العامة 2025
  • اختيار تحويلات تقليل الاغتراب 2025
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب
  • يختار للطالب بين التحويل المناظر أو الغير مناظر
    ستظهر أمام الطالب قائمة بالكليات المتاحة للتحويل
  • يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في التحويل إليه.
  • يقوم الطالب بحفظ الاختيار الذي قام به
  • وينتظر نتيجة ظهور نتيجة التحويل على موقع التنسيق.
فتح تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق
فتح تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق

 

ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025

ويمكن لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن  لم يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الاستفادة الآن من تقليل الاغتراب من خلال مجموعة من الضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات. 


ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025
وجاءت ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب 2025 كالتالي:

• أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.
• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.
• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.
• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.
• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

