الاتحاد السكندري يواجه فاركو في الدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف فاركو نظيره الاتحاد السكندري اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساء باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

يسعى فريق فاركو صاحب الأرض، إلى تحقيق نتيجة إيجابية والحصول على النقاط الثلاث لمغادرة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يسعى الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز وتحسين مركزه بجدول الترتيب.

موقف فاركو والاتحاد السكندري في الدوري

ويتذيل فاركو جدول ترتيب الدوري الممتاز بنقطة واحدة، بعد خوض 4 مباريات حيث تعادل في لقاء وتلقى الخسارة في 3 مباريات سابقة.

فيما يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مثلها، وتلقى الخسارة في 3 مباريات أخرى.

حكام مباراة فاركو أمام الإتحاد السكندري

الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)، خالد السيد وطارق مصطفى (مساعدين)، شاهندا المغربي (حكمًا رابعًا)، أحمد جابر وعمرو السيد (تقنية الفيديو).

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة فريق فاركو.

قائمة الاتحاد ضد فاركو في الدوري



ضمت قائمة زعيم الثغر أمام فاركو كلًا من: صبحي سليمان، محمود جنش، محمود شبانة، مصطفى إبراهيم، أحمد محمود، أبو بكر ليادي، كريم الديب، ناصر ناصر، عبد الغني محمد، عمرو صالح، محمد توني، نور علاء، هشام بلحة، محمد كناريا، أحمد سمير، أحمد عيد، عمرو جمعة، فافيور أكيم، جون إيبوكا، وفادي فريد.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت ضد البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد ضد الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة ضد المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود ضد الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك ضد المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي ضد الأهلي.. الثامنة مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.