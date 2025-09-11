المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ترامب يعتقد أن الهجوم الإسرائيلي على قطر فرصة للسلام

قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس: “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إطلاق سراح الرهائن جميعا كي تنتهي الحرب”.

جلسة لمجلس الأمن حول الهجوم الإسرائيلي على قطر

وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: “نقدم عميق التعازي لأسرة عنصر الأمن القطري الذي توفي في الهجوم”.

وأكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، أن التفجير في قطر لا يخدم أهداف إسرائيل ولا أمريكا، مضيفة أن رغم الطبيعة المؤلمة للحادثة يعتقد الرئيس ترامب أنها قد تكون فرصة للسلام.

وفي السياق ذاته، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو أمام مجلس الأمن، إن الضربة الجوية الإسرائيلية على قطر انتهاك لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وأضافت أن الغارات على الدوحة صدمت العالم.

العالم يشهد اتساع نطاق العنف في الشرق الأوسط

وتابعت، العالم يشهد اتساع نطاق العنف في الشرق الأوسط مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى أن الهجوم على الدوحة تصعيد مقلق وقد يفتح فصلا جديدا وخطيرا في النزاع الدائر.

