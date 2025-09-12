قال مندوب الصين بمجلس الأمن، مساء اليوم الخميس: ندين بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية على ‎قطر.

الهجمات الإسرائيلية على ‎قطر

وأضاف مندوب الصين بمجلس الأمن: الهجمات على ‎الدوحة انتهاك صارخ لسيادة ‎قطر وللقانون الدولي.. الدوحة لعبت دورا كبيرا في تقريب الأطراف من أجل وقف الحرب وإحلال السلام.

سوء النية وانعدام المسؤولية والعزم على تخريب المفاوضات

وتابع مندوب الصين بمجلس الأمن: استهداف وفد حماس بالدوحة يعكس سوء النية وانعدام المسؤولية والعزم على تخريب المفاوضات.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على ‎قطر.

