مندوب الصين بمجلس الأمن: استهداف وفد حماس بالدوحة يعكس سوء النية
قال مندوب الصين بمجلس الأمن، مساء اليوم الخميس: ندين بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية على قطر.
الهجمات الإسرائيلية على قطر
وأضاف مندوب الصين بمجلس الأمن: الهجمات على الدوحة انتهاك صارخ لسيادة قطر وللقانون الدولي.. الدوحة لعبت دورا كبيرا في تقريب الأطراف من أجل وقف الحرب وإحلال السلام.
سوء النية وانعدام المسؤولية والعزم على تخريب المفاوضات
وتابع مندوب الصين بمجلس الأمن: استهداف وفد حماس بالدوحة يعكس سوء النية وانعدام المسؤولية والعزم على تخريب المفاوضات.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر.
