مشهد غريب، تمساح في مياه البحر بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية (فيديو)

ظهر تمساح صغير طوله متر ونصف تقريبا، على شاطئ أبو تلات 2 غرب الإسكندرية، في مشهد مفاجئ وغريب على شواطئ العجمي والبحر المتوسط.

ظهور التمساح أثار حالة من الذعر بين رواد الشاطئ أبو تلات بالقرب، خاصة وأنه بدى كأنه يحاول الخروج من المياه.





امساك تمساح أبوتلات

وهو الأمر الذي دفع منقذي وغطاسي الشاطئ للنزول فورا والإمساك به بعد عدة محاولات خاصة، وأنه كاد أن يعض أحدهم لكنه تمكن من الإمساك به ووضعه داخل جوال.

وتوجه مسئولو شواطئ العجمي والقطاع الغربي إلى شاطئ أبوتلات 2 ومعهم الحماية المدنية وجرى إخطار البيئة والأجهزة المعنية لتمشيط الشاطئ والشواطئ المجاورة للبحث عن تماسيح أخرى قد تكون موجودة والتحقيق في الواقعة وكيف وصل التمساح إلى مياه البحر.

الجدير بالذكر أن شاطئ أبوتلات 2 قد شهد حالات غرق جماعي لفتيات دار ضيافة جوية من محافظة سوهاج وتسبب في غرق 7 من بينهم 3 شباب في واقعة هزت الرأي العام وأدت لغلق الشاطئ عدة أيام ثم غلق باقي شواطئ العجمي قبل أن يعاود فتح الشواطئ مرة أخري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.