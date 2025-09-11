الخميس 11 سبتمبر 2025
مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

شهدت منطقة كامب شيزار في محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس، مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهم من أعلى سقالة من أعلى عمارة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بمصرع عامل وإصابة آخر أثناء أعمال ترميم عمارة بمنطقة كامب شيزار وتم نقلهم إلى المستشفى العام.


وتبين مصرع عامل متأثرا بإصابته وإصابة آخر بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

