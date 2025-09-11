مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

شهدت منطقة كامب شيزار في محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس، مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهم من أعلى سقالة من أعلى عمارة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بمصرع عامل وإصابة آخر أثناء أعمال ترميم عمارة بمنطقة كامب شيزار وتم نقلهم إلى المستشفى العام.



وتبين مصرع عامل متأثرا بإصابته وإصابة آخر بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

