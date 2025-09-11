الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وكيل الهولندي آرت لانجلير: جلسة لحسم عدد من الملفات الخاصة بقطاع الناشئين بالأهلي

أرت لانجلر
أرت لانجلر

تحدث هارولد إيكلكامب وكيل الهولندي آرت لانجلير، عن تفاصيل تولي المدير الفني الهولندي لقيادة قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

وقال هارولد إيكلكامب وكيل الهولندي آرت لانجلير في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "آرت لانجلير وصل القاهرة منذ أمس الأربعاء وليس اليوم".

وأضاف: "المدرب سيجتمع مع رئيس النادي الأهلي ورئيس قطاع الناشئين اليوم، آرت ذهب اليوم إلى مقر النادي الأهلي الخاص بقطاع الناشئين، الجلسة ستكون لحسم عدد من الملفات الخاصة بقطاع الناشئين ونظرة النادي له قبل توقيع العقود".

واختتم: "لانجلير يريد حسم العديد من الملفات الخاصة بعمله في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي منها أدوات التدريب ونظرة إدارة الكرة بالأهلي للقطاع وماذا ينتظر منه النادي على المدى القصير والبعيد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهولندي آرت لانجلير آرت لانجلير النادي الأهلي الأهلي

مواد متعلقة

كولر في أول تعليق منذ مغادرة الأهلي: حزين لرحيلي وكنت أتمنى إكمال المشوار

من هو الهولندي أرت لانجلر الأقرب لتولي قيادة قطاع الناشئين في الأهلي؟

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads