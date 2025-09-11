أخبار الفن اليوم: حقيقة اندلاع حريق في منزل فضل شاكر.. موعد ومكان عزاء المطرب الراحل عمرو ستين.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل ابن النادي

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حقيقة اندلاع حريق في منزل المطرب اللبناني فضل شاكر.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أثار الفنان اللبناني فضل شاكر قلق الجمهور، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار أنباء تزعم تعرض منزله للحريق في مخيم عين الحلوة من قبل جماعات متطرفة.





صرّح الفنان راغب علامة بأنه لا يمانع في التصالح مع الفنان فضل شاكر، في حال بادر الأخير بطلب الصلح.





أعلنت مريم عامر منيب عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن موعد إقامة عزاء خطيبها الراحل المطرب عمرو ستين.





حل الفنان محمد ثروت كضيف خلال برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، على شاشة قناة النهار، للحديث عن أعماله الفنية المقبلة ويكشف كواليس ومحطات هامة في حياته الفنية.

يواصل رامي جمال، تجهيز ألبوم الشتاء، حيث إنه انتهى من تسجيل عدد من الأغاني ضمن الألبوم بعد ألبومه الأخير محسبتهاش.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، البرومو الرسمي لسادس الحكايات بعنوان “ديجافو”، حيث كشف البرومو ملامح درامية مشوقة تعيشها بطلة الحكاية شيري عادل.

طرحت منصة شاهد البوستر الرسمي لمسلسل “ابن النادي”، والذي ظهر فيه أبطال العمل مجتمعين وهم يرتدون ملابس رياضية، في إشارة واضحة لطبيعة الأحداث التي تدور في أجواء مرتبطة بالرياضة.





علق الفنان كريم سامي مغاوري، على أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي دخل بسببها غرفة العناية المركزة، حيث كتب منشورًا عبر حسابه بموقع فيسبوك قال فيه: “أحبائي الأعزاء أنا ممتن لسؤالكم واهتمامكم بحالتي الصحية الفترة اللي فاتت وحابب أشكر كل أعمامي وأساتذتي وأصدقائي وزملائي على متابعتهم وسؤالهم المستمر سواء معايا مباشرة أو مع والدي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.