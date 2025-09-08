الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية للفنان كريم مغاوري

كريم مغاوري
كريم مغاوري

تحسنت الحالة الصحية للفنان كريم مغاوري بشكل كبير، حيث مازال يرقد بغرفة خاصة داخل احد المستشفيات بالقاهرة. 

وأكد مصدر مقرب من كريم أن خضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية، والتي جاءت نتائجها جيدة، لذلك من المحتمل أن يغادر المستشفى غدًا الثلاثاء.

 

من جانب آخر كان الفنان سامي مغاوري، أكد أن نجله كريم خرج من غرفة العناية المركزة ويرقد في غرفة خاصة بالمستشفى، ولم يسمح له الأطباء بالخروج إلا بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية الدقيقة لمعرفة تفاصيل حالته بشكل دقيق.

يذكر أن الفنان كريم مغاوري تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، فالأزمة جاءت بعد سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة التي خضع لها خلال الأشهر الماضية، أبرزها في يوليو الماضي حين أجرى أربع عمليات كبرى في وقت واحد، استغرقت نحو 6 ساعات كاملة شملت: إصلاح فتق في الحجاب الحاجز، وتسليك المعدة، وقص جزء منها، وتحويل مسار المعدة.

 

وتركت هذه الجراحة النادرة مضاعفات طبية متتالية جعلت رحلة تعافيه أكثر صعوبة، وهو ما انعكس لاحقًا على حالته الصحية الحالية.

 

موقف نقابة المهن التمثيلية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تتابع الحالة الصحية للفنان الشاب عن قرب، مشددًا على أن وضعه الطبي الآن "مستقر وفي تحسن تدريجي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان كريم مغاوري كريم مغاوري الفنان سامي مغاوري

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads