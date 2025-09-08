تطورات الحالة الصحية للفنان كريم مغاوري

تحسنت الحالة الصحية للفنان كريم مغاوري بشكل كبير، حيث مازال يرقد بغرفة خاصة داخل احد المستشفيات بالقاهرة.

وأكد مصدر مقرب من كريم أن خضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية، والتي جاءت نتائجها جيدة، لذلك من المحتمل أن يغادر المستشفى غدًا الثلاثاء.

من جانب آخر كان الفنان سامي مغاوري، أكد أن نجله كريم خرج من غرفة العناية المركزة ويرقد في غرفة خاصة بالمستشفى، ولم يسمح له الأطباء بالخروج إلا بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية الدقيقة لمعرفة تفاصيل حالته بشكل دقيق.

يذكر أن الفنان كريم مغاوري تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، فالأزمة جاءت بعد سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة التي خضع لها خلال الأشهر الماضية، أبرزها في يوليو الماضي حين أجرى أربع عمليات كبرى في وقت واحد، استغرقت نحو 6 ساعات كاملة شملت: إصلاح فتق في الحجاب الحاجز، وتسليك المعدة، وقص جزء منها، وتحويل مسار المعدة.

وتركت هذه الجراحة النادرة مضاعفات طبية متتالية جعلت رحلة تعافيه أكثر صعوبة، وهو ما انعكس لاحقًا على حالته الصحية الحالية.

موقف نقابة المهن التمثيلية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تتابع الحالة الصحية للفنان الشاب عن قرب، مشددًا على أن وضعه الطبي الآن "مستقر وفي تحسن تدريجي".

