"مرتاح كده"، رامي جمال يطرح أحدث أغانيه

طرح المطرب رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم “مرتاح كده” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر محمد ياسر.

أغنية مرتاح كدة

تأتى الأغنية بعد نجاح ألبومه الأخير محسبتهاش الذى طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، وتصدرت أغانيه التريند.

وتميز ألبوم محسبتهاش بتنوعه الفني وتعاونه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، ما أضفى عليه غنى موسيقيًا وكلمات مؤثرة، ويُعد "محسبتهاش" خطوة مهمة في مسيرة رامي جمال.

من أبرز مفاجآت الألبوم أغنية "قبلت التحدي" التي جمعت بين رامي جمال والفنان حمزة نمرة، هذا التعاون النادر مزج بين صوتين مختلفين في الأسلوب، لكن متقاربين في الإحساس والرسالة، الأغنية تحمل طابعًا تأمليًا إنسانيًا، وتتناول فكرة تخطي الأزمات ومواجهة التحديات بثبات.

حمزة نمرة أضاف بعدًا هادئًا وعميقًا بصوته وأسلوبه المعروف، بينما قدّم رامي أداءً عاطفيًا بأسلوبه الدافئ، هذه الأغنية تجاوزت التوقعات، وكانت من ضمن المراكز الأولى في تريند يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، واعتبرها الجمهور واحدة من أفضل الدويتوهات الغنائية لعام 2025.

في مفاجأة أخرى، تعاون رامي جمال مع الفنان التونسي الشاب نوردو في أغنية "زي الخطاف" رامي قدّم الجزء الرومانسي بكلمات قوية وحس موسيقي، بينما أضفى نوردو بصوته ولمساته الشبابية طاقة مغايرة جعلت الأغنية أقرب إلى جمهور جيل جديد من المستمعين.

ألبوم محسبتهاش

يُعتبر ألبوم "محسبتهاش" علامة فارقة في مسيرة رامي جمال، حيث قدم فيه مزيجًا من الإحساس، الإبداع، والتجديد، ليؤكد أنه فنان لا يتوقف عن التطور، وقادر على التميز وسط زحام الإنتاجات الفنية إنه ألبوم يستحق الاستماع ويؤكد أن رامي جمال في طريقه لإثبات مكانته بين أبرز نجوم الغناء العربي.

ويضم ألبوم "محسبتهاش" 15 أغنية تنقلت بين الرومانسية والدراما، وشارك في كتابتها وتلحينها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الأغنية، فقد تعاون رامي جمال مع هاجر نبيل، أحمد المالكي، محمد النادي، محمد القياتي، بلال سرور، أيمن بهجت قمر، رضا المصري، عليم، حسام سعيد وغيرهم من الشعراء، بينما حملت الألحان توقيعات علي الخواجة، محمد خلف، مصطفى العسال، بلال سرور، فارس فهمي، سامر أبو طالب، ومحمد أنيس.

وتولى التوزيع عدد من الأسماء المميزة، منهم: وسام عبد المنعم، أحمد أمين، محمد ياسر، أنور عمرو، أحمد عبد السلام، ومحمد مغربي، في حين أشرف على الماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام.

