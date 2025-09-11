التعليق الأول لكريم سامي مغاوري بعد خروجه من العناية المركزة

علق الفنان كريم سامي مغاوري، على أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي دخل بسببها غرفة العناية المركزة، حيث كتب منشورًا عبر حسابه بموقع فيسبوك قال فيه: “أحبائي الأعزاء أنا ممتن لسؤالكم واهتمامكم بحالتي الصحية الفترة اللي فاتت وحابب أشكر كل أعمامي وأساتذتي وأصدقائي وزملائي على متابعتهم وسؤالهم المستمر سواء معايا مباشرة أو مع والدي”.

وأضاف: “حابب أشكر الصحفيين على تغطيتهم لأخباري أثناء فترة تواجدي بالمستشفى، وأشكر جدا الأب الروحي النقيب دكتور أشرف زكي على متابعته اليومية والمستمرة ومش غريب على الدكتور، وأشكر كل الدكاترة والطاقم الطبي على مجهودهم معايا إني أسترد صحتي بأسرع وقت، شكرا ليكم جميعا اهتمامكم بيا أكتر حاجة ساندتني”.

يذكر أن الفنان كريم مغاوري تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، جاءت بعد سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة التي خضع لها خلال الأشهر الماضية، أبرزها في يوليو الماضي حين أجرى أربع عمليات كبرى في وقت واحد، استغرقت نحو 6 ساعات كاملة شملت: إصلاح فتق في الحجاب الحاجز، وتسليك المعدة، وقص جزء منها، وتحويل مسار المعدة.

وتركت هذه الجراحة النادرة مضاعفات طبية متتالية جعلت رحلة تعافيه أكثر صعوبة، وهو ما انعكس لاحقًا على حالته الصحية الحالية.

موقف نقابة المهن التمثيلية

من جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تتابع الحالة الصحية للفنان الشاب عن قرب، مشددًا على أن وضعه الطبي الآن "مستقر وفي تحسن تدريجي".

