بعد صفقة بارون أوشينج، قائمة الزمالك تضم 10 أجانب في موسم 2025-2026

الزمالك، أعلن نادي الزمالك رسميًا، مساء اليوم الخميس، التعاقد مع الكيني بارون أوشينج لمدة أربعة مواسم خلال الفترة الحالية في صفقة انتقال حر.

الكيني بارون أوشينج أصبح عاشر لاعب أجنبي في صفوف الزمالك بقائمة الموسم الجاري 2025-2026.

الزمالك يستغل بند اللاعب الفلسطيني واللاعب تحت السن

واستغل الزمالك بند احتساب الفلسطيني لاعبا محليا بضم 3 لاعبين من فلسطين.

كما استغل الزمالك بند التعاقد مع لاعبين أجانب تحت السن وقيدهم كلاعبين محليين بالتعاقد مع ثنائي تحت الـ21 عاما.

10 أجانب في قائمة الزمالك

1- الفلسطيني عدي الدباغ

2- الفلسطيني عمر فرج (عودة من الإعارة)

3- الفلسطيني آدم كايد

4- الأنجولي شيكو بانزا

5- البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا

6- التونسي سيف الجزيري

7- المغربي محمود بنتايج

8- المغربي صلاح مصدق

9- المغربي عبد الحميد معالي "تحت السن"

10- الكيني بارون أوشينج "تحت السن"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.