مفاجأة بشأن مصير 36 ألف مخبز مدعوم بعد تطبيق قانون الإيجار القديم (فيديو)

الخبز المدعم، كشف خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، مصير 36 ألف مخبز مدعوم بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.

مصير مجهول لمخابز الرغيف المدعم مجهول بسبب قانون الإيجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم، أن الـ 36 ألف مخبز المدعوم ليس جميعهم يخضعون للإيجار القديم، حيث توجد مخابز بالقرى والريف ملك لأصحاب المخابز.

رغيف الخبز المدعم في مهب الريح بسبب قانون الإيجار القديم

وأكد أن 70 إلى 80% من المخابز بالمدن وفقا لقانون الإيجار القديم لا سيما وأنها موجودة منذ الخمسينيات والستينيات والسبعينات، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.

وواصل: دفعنا خلال الشهر الجاري 5 أمثال القيمة الإيجارية وهي تؤثر على أصحاب المخابز المدعمة، متابعًا: هناك تكلفة إضافية علينا بعد تحريك القيمة الإيجارية ولا نستطيع رفع سعر الرغيف المدعم، وبالتالي سنطلب خلال اجتماعنا المقبل مع وزير التموين مراعاة ذلك.

وأوضح: في حالة الاختلاف مع المالك وعدم مد فترة الإيجار لما بعد 5 سنوات لن يكون هناك حل إلا نقل الحصة التموينية الخاصة بالخبز في نفس الدائرة أو المنطقة أو الحي، متابعًا: نحن نقدم خدمة عامة للمواطن مثل المدرسة ومحطة الوقود وبالتالي يجب على الدولة مراعاتنا.

وأكد: معظم المخابز القديمة لا سيما في المدن خاضعة للإيجار القديم، وبالتالي هناك إشكالية مع الملاك في الوصول إلى حلول.



